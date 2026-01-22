circle x black
Cerca nel sito
 

Musetti, Tartarini assente agli Australian Open: allenatore salta match con Sonego per lutto

L'allenatore del tennista azzurro non è nel 'suo' angolo per il derby con il torinese

Simone Tartarini - Ipa/Fotogramma
Simone Tartarini - Ipa/Fotogramma
22 gennaio 2026 | 02.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Assenza pesante nell'angolo di Lorenzo Musetti. Oggi, giovedì 22 gennaio, il tennista toscano sfida Lorenzo Sonego nel derby azzurro del secondo turno degli Australian Open 2026, ma senza il suo allenatore. Simone Tartarini non è infatti alla Margaret Court Arena a causa di un lutto subito nella giornata di ieri.

Tartarini è infatti tornato in Italia a causa della morte della madre, e per questo non è presente allo stadio per seguire la sfida tra Musetti e Sonego. Svelato quindi il mistero dell'assenza dello storico coach del numero cinque del mondo, che segue Musetti fin da giovanissimo e lo ha portato in top 5 grazie alla finale raggiunta nel torneo di Hong Kong con cui ha aperto la nuova stagione, poi persa contro Bublik.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
musetti musetti tartarini musetti sonego australian open
Vedi anche
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata
News to go
Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"
Groenlandia, Trump e Mercosur: Falcone spiega linea popolari tra sovranità, dialogo e commercio - Video
News to go
Superbonus, in partenza migliaia di lettere del fisco
Valentino, Maria Grazia Chiuri: "Era molto paterno, creava un senso di famiglia" - Video
News to go
Tempesta solare colpisce la Terra, cosa sta succedendo
Meloni chiude la missione asiatica, le videonews dal nostro inviato
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza