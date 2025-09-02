circle x black
Musetti 'innamorato' di New York: "Sembra di stare in un film" - Video

Il tennista azzurro si sta godendo la città agli Us Open, aspettando il derby con Sinner

Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
02 settembre 2025 | 13.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Musetti 'innamorato' di New York. Tra una partita e l'altra agli Us Open 2025, dove domani, mercoledì 3 settembre, il tennista toscano affronterà Jannik Sinner nel derby azzurro dei quarti di finale dello Slam americano, l'ultimo della stagione, Musetti si sta concedendo di ammirare le bellezze della città che ospita il torneo, tra grattacieli e scorci mozzafiato.

"Per chi non è mai stato a New York, sembra di essere in un film. Specialmente se ci cammini. Ci hanno girati talmente tanti film, magari cresci con qualche pellicola che è stato girato qui e te ne accorgi", ha detto Musetti in conferenza stampa dopo la vittoria contro Munar agli ottavi degli Us Open, "non solo a Manhattan, ma basta girare per Central Park, Times Squadre, mille zone, anche Little Italy. Penso che New York sia la città più usata nel panorama cinematografico, forse arriva anche da quello il fatto che mi rilassa".

"A me in generale non piace camminare, sono abbastanza pigro", ha rivelato Musetti, "ma qua a New York lo faccio volentieri, mi rilassa e mi sento a mio agio. C'è talmente tanto caos in giro che non vieni considerato, e a me questa cosa mi affascina".

