Musetti-Wawrinka ad Atene: orario, precedenti e dove vederla

L'azzurro ricomincia l'assalto alle Finals di Torino dall'Atp 250 greco

Lorenzo Musetti - Fotogramma/IPA
05 novembre 2025 | 08.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Musetti torna in campo per inseguire una qualificazione last minute alle Atp Finals di Torino. Oggi, mercoledì 5 novembre, il tennista azzurro affronta Stan Wawrinka nel secondo turno dell'Atp 250 di Atene. In caso di successo nel torneo greco, il numero 9 del ranking Atp salirebbe all'ottavo posto nella race e staccherebbe il pass per il 'Torneo dei Maestri', che chiuderà la stagione. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.

Musetti-Wawrinka, orario e precedenti

Il match tra Musetti e Wawrinka inizierà non prima delle 17. C'è solo un precedente tra i due e risale agli Internazionali di Roma del 2020, con vittoria dell'azzurro 6-0 7-6.

Musetti-Wawrinka, dove vederla

Musetti-Wawrinka sarà disponibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV.

