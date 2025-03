L'esperienza di Radja Nainggolan in Kings League non è iniziata nel migliore dei modi. Tesserato come wild card dai Caesar Fc, squadra con presidenti gli youtuber Er Faina ed En3rix, l'ex centrocampista di Roma e Inter ha debuttato nel torneo a 7 ideato da Gerard Piqué, e sbarcato quest'anno in Italia, andando incontro però a una pesante sconfitta. La sua squadra infatti, ultima in classifica con zero punti conquistati, è stata battuta per 8-3 dalle Zebras nonostante la buona prestazione del Ninja, nominato MVP del match.

Nainggolan, intervistato a fine partita, non ha preso bene la sconfitta: "Se devo essere onesto qui mancano giocatori di qualità. Anche oggi tre gol sono stati segnati dalle wild card e la squadra in sé non è abbastanza competitiva secondo me. Devo essere onesto, non hanno personalità. Questo gioco lo sai fare o non lo sai fare. Se sai giocare a calcio a undici è una cosa, ma se devi giocare a calcio a cinque o a sette è un altro gioco", è stata la dura analisi di Nainggolan, che non è sicuro di proseguire la sua avventura in Kings League, "ci devo pensare. Perchè va bene MVP ma a me non interessa. Figure di m***a a me non piace farle".