circle x black
Cerca nel sito
 

Napoli-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Gli azzurri di Conte affrontano la 'nuova' Dea di Palladino nella 12esima giornata di Serie A

Scott McTominay - Ipa/Fotogramma
Scott McTominay - Ipa/Fotogramma
22 novembre 2025 | 07.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Big match in Serie A. Il Napoli sfida oggi, sabato 22 novembre, l'Atalanta - in diretta tv e streaming - al Maradona nella 12esima giornata del campionato italiano. La squadra azzurra è reduce dalla brutta sconfitta di Bologna, che si è imposto 2-0 al Dall'Ara, mentre la Dea ha perso 3-1 in casa contro il Sassuolo, sconfitta che è costata la panchina al tecnico Ivan Juric, sostituito da Raffaele Palladino.

In classifica il Napoli è scivolato al quarto posto a 22 punti, a pari merito con il Milan, a -2 dalla coppia di testa formata dalla Roma e dall'Inter. L'Atalanta invece si trova in 13esima posizione a quota 13.

Napoli-Atalanta, orario e probabili formazioni

La sfida tra Napoli e Atalanta è in programma oggi, sabato 22 novembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Lobotka; Politano, Elmas, McTominay, Neres; Hojlund. All. Conte

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino

Napoli-Atalanta, dove vederla in tv

Napoli-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match sarà disponibile in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
napoli atalanta napoli atalanta napoli oggi atalanta oggi napoli atalanta oggi napoli atalanta dove vederla in tv napoli atalanta orario napoli atalanta probabili formazioni
Vedi anche
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza