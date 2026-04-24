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Napoli, Conte attacca Lukaku: "Non mi ha nemmeno salutato, sono deluso"

Il tecnico azzurro ha parlato del caso scoppiato intorno all'attaccante belga

Antonio Conte - Afp
Antonio Conte - Afp
24 aprile 2026 | 23.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Antonio Conte attacca Romelu Lukaku. Oggi, venerdì 24 aprile, il Napoli ha battuto la Cremonese 4-0 al Maradona nell'anticipo della 24esima giornata di Serie A, ma nel post partita a tenere banco è il caso scoppiato intorno all'attaccante azzurro, che ha deciso di rimanere in Belgio per curarsi dall'infortunio piuttosto che tornare a Napoli.

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Una decisione che non è piaciuta affatto né a Conte e né alla società, che nei giorni scorsi ha avuto un colloquio con il giocatore, tornato per qualche ora in Italia, ma senza incontrare il suo allenatore. "Non ho avuto modo di parlare con lui, so che lo ha fatto un nostro dirigente", ha rivelato proprio Conte ai microfoni di Dazn.

"Il mio ufficio era lì, ma nessuno ha bussato alla porta e questo mi è dispiaciuto tanto, perché mi sarei aspettato comunque un saluto o un messaggio", ha spiegato l'allenatore del Napoli, "in queste situazioni si cerca di capire tutti, l’allenatore deve farlo, anche se nessuno si sforza di capire l’allenatore".

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