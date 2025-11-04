circle x black
Cerca nel sito
 

Napoli-Eintracht Francoforte: orario oggi, probabili formazioni e dove vederla in tv

I campioni d'Italia ospitano i tedeschi al Maradona

Antonio Conte
Antonio Conte
04 novembre 2025 | 07.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Napoli in campo oggi al Maradona contro l'Eintracht Francoforte - in diretta tv e streaming- per la quarta giornata della Champions League. Gli azzurri, reduci dalla pesantissima sconfitta contro il Psv Eindhoven, nella gara del 4 novembre 2025 in programma alle 18.45 vanno a caccia della seconda vittoria nel torneo. I campioni d'Italia hanno 3 punti, proprio come i tedeschi.

Le probabili formazioni

NAPOLI - (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Amenda, Koch, Theate; Kristensen, Larsson, Skhiri, Brown; Doan, Knauff; Wahi. All. Toppmoller.

Cosa ha detto Conte

"Vincendo possiamo rimettere in sesto la classifica della Champions League, anche se sappiamo che avremo di fonte un'avversaria forte". Lo ha detto l'allenatore del Napoli, Antonio Conte, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l'Eintracht Francoforte. "Non penso che il campionato italiano sia dietro la Bundesliga, il livello è uguale -prosegue il tecnico salentino-. A volte devi affrontare partite importanti facendo meno rotazioni. In questo momento fuori portata è la Premier League per via di tantissime cose. Dalla potenza economica, alle infrastrutture, hanno avuto una crescita enorme. Alla Germania possiamo invidiare che fanno meno partite in campionato, è un vantaggio, così come la lunga sosta invernale. Il Bayern Monaco fa un torneo a parte, per il resto ci sono squadre del nostro livello".

Come vedere Napoli-Eintracht in diretta tv e streaming

La sfida Napoli-Eintracht Francoforte, con calcio d'inizio alle 18.45, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 253). In streaming, per gli abbonati, il match sarà disponibile su SkyGo e su Now.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
napoli eintracht francoforte napoli champions league napoli oggi tv
Vedi anche
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza