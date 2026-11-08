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Serie A, oggi Napoli-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla

La squadra di Allegri ospita i biancocelesti al Maradona nell'undicesimo turno di campionato

Frattesi - IPA
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08 novembre 2026 | 10.10
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Il Napoli torna in campo in Serie A e oggi, domenica 8 novembre, ospita la Lazio al Maradona nel big match dell'undicesima giornata di campionato. Momento nero per gli azzurri, reduci dalle sconfitte contro Juventus e Porto (in Champions League), mentre la squadra di Gattuso, fin qui grande rivelazione della stagione, torna in campo per difendere il primato solitario in classifica.

Napoli-Lazio, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Lazio, in campo alle 12:30:

Napoli (3-5-2) Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang; De Bruyne, Hojlund. All. Allegri

Lazio (4-3-3) Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. All. Gattuso

Napoli-Lazio, dove vederla

Napoli-Lazio sarà trasmessa in diretta su Dazn, ma anche su Sky Sport al canale 214 (per gli abbonati con Zona Dazn). La partita sarà poi disponibile in streaming sull'app di Dazn.

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