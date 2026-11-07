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Napoli, annullata la conferenza stampa di Allegri

La decisione del club arrivata 5 minuti prima dell'inizio

Max Allegri - Ipa
Max Allegri - Ipa
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07 novembre 2026 | 16.16
Redazione Adnkronos
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E' stata annullata a pochi minuti dall'inizio la conferenza stampa del tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, alla vigilia della partita contro la Lazio di domani alle 12.30 al Maradona. La comunicazione è arrivata ai giornalisti, già presenti all'interno del centro sportivo di Castel Volturno, alle 14.55, appena 5 minuti prima dell'orario previsto.

A quel punto, l'ufficio stampa ha invitato i cronisti presenti a lasciare la sala stampa. La decisione è arrivata direttamente dai vertici del club napoletano.

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