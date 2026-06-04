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Napoli, la risoluzione con Conte adesso è ufficiale: cosa manca per l'accordo con Allegri

Il club azzurro ha comunicato l'addio al tecnico del quarto scudetto: è conto alla rovescia per la firma dell'ex Milan

Massimiliano Allegri - IPA
Massimiliano Allegri - IPA
04 giugno 2026 | 14.42
Redazione Adnkronos
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L'addio è anche ufficiale. Il Napoli ha comunicato, in una nota, "di aver risolto consensualmente ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza i rapporti di lavoro con l’allenatore Antonio Conte e con i suoi collaboratori".

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Il comunicato degli azzurri continua: "Mister Conte alla guida degli azzurri per due stagioni, ha condotto il Napoli alla conquista del quarto scudetto il 23 maggio 2025 e alla vittoria della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre. All’allenatore ed al suo staff i nostri ringraziamenti per l’eccellente lavoro svolto, oltre ai migliori auguri per il futuro e per le prossime sfide professionali che decideranno di affrontare. Grazie, mister!".

Napoli, cosa manca per accordo con Allegri

Il club del presidente Aurelio De Laurentiis aspetta adesso l'arrivo del nuovo tecnico Massimiliano Allegri. Ma cosa manca per l'ufficialità? Prima della firma con il Napoli, l'ex allenatore del Milan dovrà definire la risoluzione consensuale del rapporto con i rossoneri, passaggio indispensabile per chiudere l'accordo in scadenza nel 2027. Insomma, semplici questioni formali che verranno chiuse nel giro dei prossimi giorni. Poi, a Napoli, inizierà l'era Allegri.

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Antonio Conte Conte Allegri Allegri Napoli
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