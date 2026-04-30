Nave Vespucci raccontata in Accademia a Livorno per la Settimana velica internazionale

I 95 anni di Nave Amerigo Vespucci raccontati ieri pomeriggio all’Accademia Navale dall’attuale comandante della nave, capitano di vascello Nicasio Falica, e dal nostromo Luca Zanetti, ospiti dell’Ammiraglio comandante, Alberto Tarabotto. Due i pilastri che da sempre caratterizzano l’attività dello storico vascello, varato nei cantieri di Castellamare di Stabia nel 1931: la formazione per gli allievi e la diplomazia navale. Quasi novanta le campagne addestrative effettuate a favore dei frequentatori del 1° anno dell’Accademia Navale, che al termine dell’anno accademico trascorrono i mesi estivi sul Vespucci, cementando la loro unione e scegliendo insieme il nome del corso.

Altrettanto importante la diplomazia navale: ovunque nave Vespucci arrivi, viene salutata come “la più bella del mondo”, portando nei porti esteri l’eccellenza tecnologica, la preparazione e l’eleganza tipiche del nostro Paese. Ciò è stato particolarmente importante durante il giro del mondo effettuato fra il 2023 e il 2025, di cui hanno portato una testimonianza diretta l’allora comandante in seconda, Tommaso Faraldo e il nostromo Luca Zanetti, protagonisti dello storico passaggio di Capo Horn. Un allievo dell’attuale seconda classe ha poi raccontato le emozioni vissute nell’ultimo mese di quella lunghissima campagna durante il periplo dei porti italiani, fino all’ultima tappa di Genova.