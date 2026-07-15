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Nepi Molineris: "Con Illumina vogliamo abbattere anche le barriere economiche"

Diego Nepi Molineris - Ufficio stampa
Diego Nepi Molineris - Ufficio stampa
15 luglio 2026 | 19.35
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

“Vogliamo creare luoghi inclusivi dove non ci sia solo sport, ma anche arte, danza, musica e occasioni di incontro tra generazioni.

Illumina nasce per rispondere ai bisogni reali dei territori”. Lo afferma Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, a margine dell’inaugurazione dello Spazio Illumina ai Giardini Giovanni Lamboglia di Genova realizzato nell'ambito del progetto Sport Illumina, finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e ideato e promosso da Sport e Salute per rigenerare gli spazi pubblici attraverso lo sport. “Il nostro obiettivo - spiega - è abbattere non soltanto le barriere architettoniche, ma anche quelle economiche che spesso limitano l’accesso alla pratica sportiva. Vogliamo offrire spazi gratuiti dove bambini, ragazzi, genitori e nonni possano ritrovarsi, praticare sport e vivere la comunità”.

Nepi Molineris ricorda che la prima fase del progetto prevede la realizzazione di 85 Spazi Illumina in 85 Comuni italiani, ma guarda già oltre. “L’obiettivo è creare un effetto moltiplicatore in tutto il Paese. Ogni spazio mantiene la stessa filosofia progettuale, ma viene adattato alle esigenze del territorio e alle discipline più richieste dalla comunità locale”.

Sul fronte delle risorse, l’amministratore delegato di Sport e Salute sottolinea come la prima fase sia stata finanziata grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministro per lo Sport e i Giovani, evidenziando però la volontà di sviluppare nuove forme di collaborazione pubblico-privato. “Vogliamo attrarre investimenti attraverso attività di fundraising che consentano di realizzare nuovi impianti e generare un ritorno sociale dell’investimento, creando valore per i territori anche nell’ambito degli obiettivi ESG delle imprese”, conclude.

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Spazio Illumina Sport Illumina Barriere economiche
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