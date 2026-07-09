Una frase che ha fatto subito il giro del mondo. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è 'sceso in campo' per i Mondiali 2026, schierandosi apertamente con l'Argentina di Leo Messi in quanto a tifo. Il primo ministro di Israele ha espresso la sua simpatia durante un'intervista rilasciata a The MoJo Podcast: "A questo Mondiale sto tifando per l'Argentina" ha detto Netanyahu senza pensarci due volte, rispondendo a precisa domanda. Il conduttore, a quel punto, è entrato nel merito, chiedendo il suo tifo fosse in qualche modo legato a Messi: "No, (tifo Argentina per Milei. È una superstar, ha fatto un lavoro grandioso, ha salvato il suo paese adottando un'economia di libero mercato" ha spiegato il premier israeliano.

Netanyahu: “Este mundial estoy hinchando por Argentina”



Presentador: “Por Messi?”



Netanyahu: “No, por Milei. Es una súper estrella, hizo un trabajo tremendo, salvó su país al adoptar una economía de libre mercado. Es un gran amigo”



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Netanyahu ha poi chiuso il discorso con un riferimento al rapporto personale con il presidente argentino: "È un grande amico".