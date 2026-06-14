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Knicks campioni Nba, New York torna sul trono dopo 53 anni

In finale trionfo per 4-1 contro i San Antonio Spurs

Jalen Brunson - (Fotogramma)
Jalen Brunson - (Fotogramma)
14 giugno 2026 | 07.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I New York Knicks sono campioni Nba 2025-2026 e conquistano il titolo dopo 53 anni di digiuno. New York non trionfava dal 1973. Il trionfo arriva con la vittoria per 95-90 sul campo dei San Antonio Spurs in gara 5 delle Finals, chiuse per 4-1. I Knicks, sotto di 16 punti, confezionano l'ennesima rimonta della serie. Il successo porta la firma di Jalen Brunson, autore di 45 punti e MVP delle Finals. Mikal Bridges e Josh Hart contribuiscono con 14 e 13 punti. Agli Spurs non bastano i 25 punti di Dylan Harper e i 19 con 14 rimbalzi di Victor Webmanyana.

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nba finals new york knicks
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