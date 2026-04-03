Bufera su Neymar in Brasile. Il fuoriclasse verdeoro, oggi al Santos ed escluso dalle ultime convocazioni di Ancelotti, ha criticato fortemente l'arbitro dopo l'ultima partita del campionato brasiliano, vinta dalla sua squadra 2-0 contro il Remo. Nonostante i tre punti però a fine partita Neymar ha attaccato il direttore di gara, reo di averlo ammonito dopo un momento di tensione con un avversario. Il giallo è particolarmente pesante perché l'ex Barcellona, in diffida, sarà costretto a saltare la prossima partita, molto sentita, con il Flamengo.

Neymar si è quindi presentato ai microfoni dei giornalisti nel post partita furioso, dichiarando che "questo cartellino è ingiusto. Ho subito un intervento pericoloso, non era il primo, ma il terzo o quarto. Ho protestato e mi ha ammonito. Savio (l'arbitro, ndr) è fatto così, si è svegliato con le mestruzioni".

Neymar ha infatti usato l'espressione "acordou de chico", una locuzione che in portoghese è considerata fortemente dispregiativa e usata per caratterizzare in modo negativo una donna con il ciclo. Una frase sessista insomma, che ha scatenato una vera e propria bufera sui social.