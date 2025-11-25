circle x black
Nico Paz lascia il Como e torna al Real Madrid a gennaio? La situazione

La notizia arriva dal canale argentino Tyc Sports

Nico Paz - Fotogramma/IPA
Nico Paz - Fotogramma/IPA
25 novembre 2025 | 13.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nico Paz lascia il Como per tornare al Real Madrid già a gennaio? Ad oggi, è un'ipotesi. La notizia è stata data da Tyc Sport, secondo cui il centrocampista argentino, che in questo primo scorcio di stagione sta facendo le fortune dei lombardi di Cesc Fabregas, e il Real starebbero ragionando su un rientro anticipato. Qual è la situazione? I Blancos hanno la possibilità di un acquisto agevolato dell'argentino e potrebbero riportarlo a Madrid entro il 2027 con un costo vantaggioso grazie ad accordi fissati in passato. Le cifre? Circa 9 milioni di euro, a fronte di un valore attuale compreso tra i 50 e i 60 milioni.

Non dovesse concretizzarsi il rientro in Spagna già a gennaio, la trattativa per il ritorno di Nico Paz al Real Madrid prenderebbe piede nell'estate 2026.

