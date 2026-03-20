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Nuovo Away Kit della Nazionale di calcio da adidas e Figc

Nuovo Away Kit della Nazionale di calcio da adidas e Figc
20 marzo 2026 | 10.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Adidas e Figc svelano oggi l’Away Kit ufficiale della Nazionale Italiana di calcio per i prossimi impegni internazionali: una maglia basata sulla sartoria tradizionale italiana e ispirata alle eleganti giacche da completo indossate dalla Nazionale durante momenti storici e celebrativi. Lo scrive la Federcalcio. La maglia Away della Nazionale è disegnata con un motivo all-over azzurro e bianco, che replica le intricate trame presenti su capi sartoriali. Le maniche, i loghi e la numerazione sono completati da dettagli in blu marino e oro, e sul collo è apposto il monogramma ‘Italia’, ispirato a un ricamo personalizzato, che porta con sé un senso di proprietà e identità.

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La maglia è costruita con tessuto jacquard per creare una finitura più leggera, che consente una maggiore libertà di movimento in campo. Il kit è rifinito con le classiche 3 strisce che scendono lungo le spalle, applicate tramite un motivo a spina di pesce progettato per migliorare la traspirabilità e garantire una ventilazione ottimale anche nei climi più esigenti. L'intera gamma delle maglie adidas Away è realizzata per le alte prestazioni, costruita per supportare giocatori di livello mondiale in momenti di grande pressione. Per affrontare le condizioni climatiche più intense e calde, i tessuti elasticizzati meccanici ingegnerizzati in 3D mappati sul corpo incorporano i più recenti materiali Climacool+ di adidas che allontanano il sudore più velocemente e mantengono i giocatori più asciutti più a lungo. L’Away kit dell'Italia sarà disponibile dalle ore 10 di oggi presso i punti vendita adidas, i rivenditori selezionati, i negozi Figc e online su adidas.it e figc.it.

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Away Kit Nazionale Italiana di calcio adidas Figc
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