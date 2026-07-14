circle x black
Cerca nel sito
 

Malagò: "Ct? Si va verso la definizione di una short-list, mi incontrerò con Maldini e Leonardo"

Il presidente della Figc non si sbilancia sul nome di Pirlo: "Se dico sì sbaglio, se dico no sbaglio"

Giovanni Malagò - Ipa/Fotogramma
Giovanni Malagò - Ipa/Fotogramma
14 luglio 2026 | 14.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Da oggi pomeriggio si andrà verso la definizione di una 'short list' per individuare un profilo. Stiamo lavorando in questo senso. Dobbiamo anche organizzare degli incontri in video con Maldini e Leonardo. L'annuncio del nuovo ct potrebbe arrivare la prossima settimana? Non mi sento di escluderlo". Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, torna a parlare del nome del prossimo commissario tecnico a margine della riunione della Giunta Coni. "Inconterò Maldini e Leonardo forse domani a Milano, dove andrò anche per altri impegni, mentre la prossima settimana ci sarà l'assemblea della Lega, dove inizialmente era previsto che andassi solo io, mentre ci saranno anche Paolo e Leonardo". No comment sul nome di Andrea Pirlo, circolato nelle ultime ore. "Se dico sì sbaglio, se dico no sbaglio", conclude il numero uno del calcio italiano.

Favorevoli ad un ct italiano il presidente del Coni Luciano Buonfiglio e il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. "Io sono sempre per l’italianità -sottolinea il numero uno del Comitato olimpico-. Da presidente federale avevamo sbagliato diverse volte a prenderlo straniero, prima di tutto deve assimilare la mentalità italiana, in caso contrario farebbe un percorso più faticoso. In Italia abbiamo delle eccellenze dal punto di vista tecnico, vorrei ricordare che Ancelotti allena il Brasile". "Abbiamo tanti allenatori di grandissimo livello, senza nulla togliere a Pep che ha una sua storia anche italiana -spiega Abodi-. Io credo che sarà italiano. Mi piacerebbe che si lavorasse anche insieme ad un tecnico nato nel cantiere azzurro, spero che un giorno il tecnico possa tornare ad essere qualcuno cresciuto dentro la federazione e con le nazionali giovanili".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
malagò maldini leonardo ct guardiola pirlo figc
Vedi anche
Renzi campione di palleggi lancia la sfida sportiva a Vannacci: "Ma non a calcio..."
News to go
Guida sicura, alcol test gratis nelle farmacie: a Napoli progetto pilota
Mondiali 2026, Haaland torna a casa e porta con sé uno strano souvenir - Video
Robert De Niro: "Sono orgoglioso di 'Novecento', Bertolucci era dalla parte della gente"
Usa, attacco all'Iran con i droni marini: è la prima volta - Video
Meloni a Palermo: "Falcone e Borsellino isolati ma chi ha tramato nell'ombra è stato sconfitto" - Video
Cinema, piazza San Cosimato a Roma strapiena per Robert De Niro
Auto finisce in mare a Trieste, sei militari si tuffano per salvare il conducente - Video
News to go
Vacanze, cresce il numero di chi sceglie mete più economiche
Adinolfi interrogato, il difensore: "Ha confermato di aver restituito parte dei soldi utilizzati per le scommesse" - Video
Cisgiordania, la denuncia del deputato Usa Ro Khanna: "Bloccato da coloni israeliani armati" - Video
Maxi operazione a Palermo, presa la "banda dei Kalashnikov": 15 fermi - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza