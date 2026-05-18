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Oggi a Cologno Monzese primo match giovanile di Kings League in Italia tra Como 1907 e Prince All Stars

Parte della campagna global con Unicef 'We Were All Children Once'

Oggi a Cologno Monzese primo match giovanile di Kings League in Italia tra Como 1907 e Prince All Stars
18 maggio 2026 | 10.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Le Final Four della Kings League in Italia, in programma oggi a Cologno Monzese, ospiteranno una speciale esibizione dedicata ai più giovani: per la prima volta in Italia, bambini e giovanissimi saranno protagonisti all’interno del format Kings League con una partita-esibizione pensata per far vivere anche alle nuove generazioni l’energia e le regole iconiche della competizione. Lo scrive l'organizzazione. L’appuntamento è fissato per oggi alle ore 18, con la sfida tra Como 1907 Under 12 e una selezione Kings League Under 13, i Prince All Stars, che si affronteranno in un match-showcase costruito sul format ufficiale Kings League. La partita avrà una durata di 30 minuti e proporrà alcune delle dinamiche più riconoscibili della competizione, tra cui: la fase iniziale “scale-up”, con ingresso progressivo dei giocatori in campo; i momenti di gioco 7vs7; la fase finale con “goal doppio”; gli eventuali shootout in caso di parità; l’utilizzo delle celebri Secret Cards, elemento distintivo del format Kings League.

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L’esibizione rientra nella campagna globale “We Were All Children Once”, lanciata da Kings League e Unicef con l’obiettivo di sensibilizzare e sostenere bambini, bambine e adolescenti che crescono senza accesso a istruzione, protezione e pari opportunità. Per l’occasione, infatti, i Prince All Stars scenderanno in campo con il logo Unicef sulle maglie, come simbolo del messaggio al centro dell’iniziativa: ricordare che “siamo stati tutti bambini” e che ogni nuova generazione deve poter crescere in un ambiente sicuro, inclusivo e ricco di opportunità. La campagna, promossa da Kings League e Unicef, coinvolge anche grandi protagonisti del calcio e della community Kings League come Gerard Piqué, Iker Casillas, Marcelo, Claudio Marchisio e numerosi presidenti e creator della Kings League a livello internazionale.

Kings League: fondata dall’icona del calcio e imprenditore Gerard Piqué, la Kings League è un fenomeno globale di sport entertainment che sta ridefinendo lo sport più popolare al mondo per le nuove generazioni. Attraverso un format innovativo che unisce il calcio e la creator economy, infatti, la Kings League propone partite dinamiche sette contro sette arricchite da regole “gamificate” ispirate ai linguaggi dello streaming e del gaming, pensate per coinvolgere un pubblico contemporaneo. Le squadre sono guidate da celebri streamer, content creator e leggende del calcio internazionale, dando vita a un ecosistema in cui sport e intrattenimento digitale convergono in un’esperienza immersiva unica. Dal successo del suo lancio in Spagna nel 2023, Kings League ha registrato una rapida espansione internazionale, sviluppando competizioni in Brasile, Francia, Germania, Italia, area MENA (Middle East and North Africa), Messico e Spagna. Il progetto si è inoltre ampliato al calcio femminile attraverso le competizioni Queens League e ha consolidato la propria dimensione globale con l’introduzione di due appuntamenti annuali dedicati ai Mondiali per Club e Nazionali (la Kings World Cup Clubs e la Kings World Cup Nations).

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Tag
Kings League Unicef We Were All Children Once calcio sport entertainment
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