Olimpiadi Milano Cortina 2026, Goggia-Brignone: assalto all’oro

– Le punte di diamante dello sci azzurro femminile, Sofia Goggia e Federica Brignone, sono pronte a scrivere la storia alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Giovedì mattina, sulla leggendaria Olimpia delle Tofane di Cortina, le due regine partono tra le favorite per portare a casa l’oro nel SuperG, impresa riuscita in chiave olimpica solo a Deborah Compagnoni, nel 1992, e Daniela Ceccarelli dieci anni più tardi. Gli esperti Sisal vedono Sofia Goggia, già bronzo in discesa, come l’atleta da battere: la sciatrice bergamasca, infatti, è data sul gradino più alto del podio a 4,00. Otto successi nella disciplina in carriera e tre vittorie a Cortina ma in discesa libera: Goggia, a 33 anni, vuole confermare con i fatti il ruolo di favorita.

Due Coppe del Mondo generali e altre cinque di disciplina, una proprio in SuperG, oltre a due titoli mondiali: a chiudere il cerchio mancherebbe solo un oro olimpico. Federica Brignone, nonostante il recentissimo infortunio che ha messo addirittura in pericolo la sua partecipazione ai Giochi, sarà però al via e si presenta al cancelletto di partenza come una delle atlete candidate al successo. La Tigre di La Salle, vincente a 6,00, sogna di chiudere la sua storia olimpica con il metallo più pregiato e di fronte al suo pubblico. Impresa non facile ma qui, esattamente un anno fa, Federica trionfò in SuperG.

Tra le due azzurre, si inserisce Emma Aicher, argento in Discesa qualche giorno fa. La giovanissima tedesca, appena 22 anni, vuole regalarsi una giornata da sogno, lei che in SuperG ha vinto due volte in Italia, a La Thuile e Tarvisio. Aicher è una delle atlete più in forma, suo anche l’argento nella Combinata a Squadre, e parte decisa a prendersi l’oro. Goggia e Brignone devono tenere d’occhio anche Ariane Radler, Austria, già campionessa olimpica a Milano-Cortina in Combinata: il successo della Radler si gioca a 9,00. Una possibile sorpresa? Attenzione a Laura Pirovano: l’azzurra parte dietro alle due compagne più famose ma, se dovesse trovare le giuste condizioni, potrebbe diventare una cliente pericolosa per tutte. Il trionfo della Pirovano pagherebbe 12 volte la posta