News, risultati e programma per oggi 3 agosto alle Olimpiadi di Parigi 2024. E' l'ora dell'atletica con Marcell Jacobs in pista per le batterie dei 100 metri per difendere l'oro olimpico conquistato a Tokyo.

Tante le possibilità di medaglie anche oggi per gli azzurri, con la Quadarella nel nuoto e di Gennaro nella canoa. Continua a tenere banco il caso Angela Carini con l'International Boxing Association (Iba) che ha deciso di assegnare all'azzurra, che ha abbandonato il combattimento contro l'algerina Imane Khelif dopo 46 secondi del primo round, un premio in denaro riconosciuto ai pugili che vincono la medaglia d'oro.