L'11 aprile, dalle 17, lo storico Palapellicone di Ostia ospiterà la 204esima edizione dei Cage Warriors, il più grande evento europeo di Mma. "L’Italia - secondo il presidente Graham Boylan - è con la Francia e l'Inghilterra una nazione di spicco per le arti marziali miste. Incredibile il lavoro sinora svolto, i numeri premiano la passione e la tenacia di tutti i ragazzi che si cimentano in questo sport". Giunti alla nona edizione italiana, i Cage Warriors vedranno in scena i migliori atleti italiani e internazionali. "Sono stati creati tanti nuovi talenti nell’ultimo periodo- dichiara Lorenzo Borgomeo, l’head coach del Team Aurora Mma - Un progetto che era nato per testare un territorio si è rivelato un successo senza precedenti ed ora grazie a tutto questo lavoro e a questa fiducia anche l’Italia è un vivaio europeo per entrare nell’ Olimpo del combattimento, l’Ufc". Il programma prevede una serie di incontri di altissimo livello, con atleti di fama internazionale pronti a regalare spettacolo e adrenalina agli appassionati. Da segnalare il match di addio di Mauro Cerilli, leggenda italiana che ha combattuto nella categoria dei pesi massimi per l'organizzazione singaporiana One e che ha militato nelle promozioni Afc, Slam Fc, Venator Fc, Magnum Fc e Cwfc, dove è stato campione di categoria dal 2017 al 2018. Fondata a Londra nel 2001, Cage Warriors Fighting Championship - Cage Warriors o Cwfc - è un'associazione irlandese di arti marziali miste presieduta da Graham Boylan, da dove è partita anche la stellare carriera dell’icona Conor McGregor. Alla prestigiosa manifestazione, ospitata nel corso degli anni in Galles, Scozia, Irlanda, Giordania, Libano, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Russia, Danimarca, si sfideranno per i pesi piuma Francesco Nuzzi e Matheus Palma, per i pesi welter Khadim Dia, Christopher Bajo, Nicolo Solli e Andrea Kabali, per i pesi piuma Dylan Azan e Alexandros Moumtzis e per altre categorie Francesco Tumminello, Lorenzo De Nigris, Mario Mingaj, George Smith, Simone Patrizi e Diego Visanzay, Enrico Di Gangi e Claudio Iancu. Sono attesi infine Manuel Lancioni e Niko Ceraglia.