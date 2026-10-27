circle x black
Cerca nel sito
 

Stella d'Oro al presidente Internazionale del Padel Luigi Carraro: "Un onore e profonda emozione"

Il numero uno del padel mondiale premiato al Salone d'Onore del Coni

Luciano Buonfiglio, Luigi Carraro e Carlo Mornati - Uff stampa
Luciano Buonfiglio, Luigi Carraro e Carlo Mornati - Uff stampa
Segui Adnkronos su Google
27 ottobre 2026 | 18.22
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

"Ricevere la Stella d’Oro al Merito Sportivo del Coni è un grande onore e motivo di profonda emozione. Ringrazio il Coni, il presidente Luciano Buonfiglio e il segretario generale Carlo Mornati, per questo prestigioso riconoscimento, che condivido con tutta la famiglia della Federazione Internazionale Padel, la Fitp e il presidente Angelo Binaghi e con chi lavora ogni giorno per far crescere il nostro sport. È uno stimolo a proseguire con ancora maggiore passione e impegno, portando nel mondo i più sani valori dello sport e l’orgoglio di esserne parte". Lo ha detto Luigi Carraro, presidente della Federazione Internazionale Padel (Fip) dopo aver ricevuto la Stella d'Oro al Merito Sportivo del Coni al Salone d'Onore.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Torino, gli studenti del Campus occupato: "Soldi all'università, non alla guerra" - Video
Due arresti per omicidio della caffetteria a Napoli, il video del 2009 che fece il giro del mondo
News to go
Manovra 2027, mercoledì alle 12 il Cdm per il varo del testo
Paura in Germania, nave da crociera si scontra con portacontainer - Video
Machado torna in Venezuela dopo un anno di esilio, ad accoglierla una folla oceanica - Video
Riconosciuta premeditazione a Impagnatiello, la sorella di Giulia Tramontano: "Giustizia è fatta" - Video
Un bunker sotto al bagno di casa, ecco dove si nascondeva il boss di Camorra Valentino Gionta jr - Video
Protesta Ncc contro il caro carburanti, Artusa (Muoversi): "Contro di noi accanimento" - Video
Povertà in Italia, rischio più alto rispetto Ue - Video
Taxi in piazza contro caro carburante, Sacco (it Taxi): "Non escludiamo lo sciopero"
Caro carburante, a Roma protesta di taxi e Ncc sotto il ministero dei Trasporti - Videonews
News to go
Caro carburanti, tassisti in piazza a Roma


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza