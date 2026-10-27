"Ricevere la Stella d’Oro al Merito Sportivo del Coni è un grande onore e motivo di profonda emozione. Ringrazio il Coni, il presidente Luciano Buonfiglio e il segretario generale Carlo Mornati, per questo prestigioso riconoscimento, che condivido con tutta la famiglia della Federazione Internazionale Padel, la Fitp e il presidente Angelo Binaghi e con chi lavora ogni giorno per far crescere il nostro sport. È uno stimolo a proseguire con ancora maggiore passione e impegno, portando nel mondo i più sani valori dello sport e l’orgoglio di esserne parte". Lo ha detto Luigi Carraro, presidente della Federazione Internazionale Padel (Fip) dopo aver ricevuto la Stella d'Oro al Merito Sportivo del Coni al Salone d'Onore.