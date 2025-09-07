circle x black
Pallavolo, il Presidente Mattarella invita le azzurre campionesse del mondo al Quirinale

Il messaggio di Meloni: "Le azzurre scrivono la storia"

07 settembre 2025 | 17.18
Redazione Adnkronos
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato le atlete della Nazionale femminile di volley, subito dopo la vittoria della finale mondiale contro la Turchia oggi, domenica 7 settembre, a Bangkok. L’invito è pervenuto tramite il Presidente del Coni Luciano Buonfiglio, contattato dal Quirinale. Il ricevimento si svolgerà appena possibile, compatibilmente con gli impegni delle atlete.

Meloni: "Le azzurre scrivono la storia"

"Le Azzurre della pallavolo scrivono la storia: campionesse del mondo!". Ha scritto sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, appena dopo la fine della partita.

