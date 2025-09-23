circle x black
Pallone d'Oro a Dembelé, Messi e Giroud si congratulano. Poi arriva... Sinner

L'attaccante francese è stato eletto miglior giocatore della passata stagione davanti a Yamal e Vitinha

Ousmane Dembelé - Ipa/Fotogramma
Ousmane Dembelé - Ipa/Fotogramma
23 settembre 2025 | 12.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Ousmane Dembelé ha vinto il Pallone d'Oro 2025. L'attaccante del Paris Saint-Germain è stato eletto miglior giocatore della passata stagione battendo al fotofinish Lamine Yamal, secondo, e il compagno di squadra Vitinha, terzo. Tanti i messaggi di complimenti ricevuti dal francese, tra cui spiccano quelli di Jannik Sinner e Lionel Messi.

"Quanta gioia, orgoglio ed emozione. Un sogno che si avvera. Grazie a tutti coloro che mi hanno sempre sostenuto in questo percorso", ha scritto Dembelé in un post su Instagram, allegando una foto mentre solleva il Pallone d'Oro. Nei commenti è arrivata l'incoronazione di chi, quel premio, lo ha vinto otto volte: "Grande Ous!!! Congratulazioni, sono molto felice per voi. Te lo meriti", ha scritto Messi. Sinner invece si è 'limitato' a delle emoticon di una coppa, gli occhi a cuore e un fuoco.

"Te lo meriti fratello", ha scritto il compagno di Nazionale Mateo Guendouzi, centrocampista della Lazio, mentre quello del Real Madrid, Aurelien Tchouameni ha condiviso un cuore. "Bravo fratello" è stato il messaggio dell'ex attaccante del Milan Oliver Giroud, che ha condiviso nelle proprie storie Instagram una foto con Dembelé. Congratulazioni sono arrivate anche da Luis Figo, Pallone d'Oro nel 2000, l'ex compagno al Barcellona Marc Bartra e il pilota della Yamaha Fabio Quartararo.

