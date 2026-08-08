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Paltrinieri svela la profezia: "Una donna con il rosario mi ha detto che avrei vinto due medaglie agli Europei"

Il fuoriclasse del nuoto azzurro ha raccontato il curioso aneddoto dopo l'argento nella staffetta 4x1,5 chilometri di fondo

Gregorio Paltrinieri - IPA
Gregorio Paltrinieri - IPA
08 agosto 2026 | 16.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gregorio Paltrinieri chiude i suoi Europei con una splendida medaglia d'argento nella staffetta 4x1,5 chilometri di fondo e rivela un aneddoto curioso sul suo avvicinamento alle ultime gare: "Ai miei compagni ho detto prima della gara che una donna molto credente, col rosario, mi aveva avvicinato sull'aereo per Parigi, dicendomi che aveva parlato con Padre Pio e che avrei vinto due medaglie. Così è stato, ci ha preso". Il fuoriclasse azzurro ha raccontato lo strano incontro tra i sorrisi subito dopo la gara di oggi, sabato 8 agosto, in zona mista.

"Sono contento di questo argento europeo, ci siamo sempre difesi. Nei primi tre quarti ho lasciato andare l’ungherese, poi ho fatto la mia gara. Mi è mancato lo spunto finale, ma sono contento. Vado via con un po’ di rammarico, non sono contento di come ho gestito alcune cose. Ho dato quello che potevo fare".

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