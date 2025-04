Palummella (ultras Napoli): "ad aiutare il calo dell'Inter e un allenatore come Conte"

"E' bellissimo tutto: il clima che si respira, la corsa allo scudetto, l'emozione di Conte. Certo, a darci una mano è stato anche il calo dell'Inter ma in panchina abbiamo un allenatore che al momento giusto sa sempre cosa fare, a differenza di Inzaghi". Lo dice all'Adnkronos Gennaro Montuori, il 'Palummella' leader di quella curva B del Napoli nell'era Maradona e oggi analista meticoloso di una squadra di nuovo all'apice della classifica.

"Conte ha sempre quella marcia in più e nonostante noi abbiamo un quadro con pochissimi top player, è riuscito a distribuirli al meglio, avendo anche la rosa più corta di tutte le più grandi. Ha dato una grande quadratura a una squadra che subisce pochi gol. Vuole vincere, e non credo lo faccia unicamente per i soldi. Il pubblico di Napoli non dimentica quando è arrivato e ha calmato la piazza - continua - le decine di migliaia di persone a Capodichino e il grande successo conseguito, al di là che alla fine possa arrivare o meno la vittoria. Speriamo di andare avanti così e conquistare questo quarto scudetto che festeggerò da pensionato, a 67 anni. Lo faccio alla grande - conclude Palummella - con lo striscione, di cui sono stato promotore, steso in distinti per Conte e che lo ha fatto emozionare".