Jasmine Paolini e Sara Errani in finale nel doppio femminile agli Internazionali d'Italia 2025. Le due azzurre, campionesse in carica al Masters 1000 di Roma e medaglia d'oro olimpica, sfidano oggi, domenica 18 maggio, nell'ultimo atto del torneo la coppia formata dalla russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens.

Paolini/Errani-Kudermetova/Mertens, orario e precedenti

La sfida tra Paolini-Errani e Kudermetova-Mertens è in programma oggi, domenica 18 maggio, alle ore 12. Tra le due coppie c'è un solo precedente, che risale allo scorso aprile, con le azzurre che uscirono sconfitte in due set agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid.

Paolini/Errani-Kudermetova/Mertens, dove vederla in tv

La finale tra Paolini-Errani e Kudermetova-Mertens sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming su NOW e sull'app SkyGo.