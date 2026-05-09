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Internazionali, Errani si arrabbia con Paolini: la frase che (non) scuote Jasmine

La tennista azzurra è stata eliminata al terzo turno del Wta 1000 di Roma

Jasmine Paolini - Afp
Jasmine Paolini - Afp
09 maggio 2026 | 16.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sara Errani 'arrabbiata' con Jasmine Paolini agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 9 maggio, la tennista azzurro è stata eliminata a sorpresa dalla belga Elise Mertens, numero 21 del mondo, nel terzo turno del Wta 1000 di Roma, facendosi rimontare e perdendo in tre set con il punteggio di 6-4, 6-7, 3-6. A nulla è servito il coaching, con toni piuttosto accesi di Errani, compagna di doppio e parte del team di Paolini, al termine del secondo set, così come il tifo incessante del Centrale.

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Dopo aver perso il secondo parziale al tie break infatti, Errani ha speso diversi minuti a parlare con l'azzurra. Tante le indicazioni tattiche, soprattutto per evitare il cambio di gioco e ritmo dell'avversaria, letale per tutto l'arco dell'incontro, ma anche il tentativo di spronarla da un punto di vista mentale.

"Sei forte, ca**o", ha urlato Errani, mentre Paolini ascoltava con la testa bassa le sue indicazioni. L'atteggiamento del corpo di Jasmine però non faceva presagire niente di buono, e così l'azzurra ha abbandonato, da campionessa in carica, gli Internazionali.

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