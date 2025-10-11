circle x black
Paolini-Gauff oggi a Wuhan: orario, precedenti e dove vederla

L'azzurra affronta l'americana nel penultimo atto del Masters 1000 cinese

Jasmine Paolini - Afp
11 ottobre 2025 | 06.58
Redazione Adnkronos
Jasmine Paolini torna in campo. Oggi, sabato 11 ottobre, la tennista azzurra affronta Coco Gauff nella semifinale del Wta 1000 di Wuhan. La toscana, numero 8 del ranking, è reduce dalla clamorosa vittoria contro Iga Swiatek e va a caccia dell'ultimo atto del torneo, ma anche di punti pesanti in ottica Wta Finals. Gauff arriva invece al penultimo atto del Masters 1000 cinese dopo il successo ai quarti contro Siegemund. Ecco orario, precedenti e dove vedere Paolini-Gauff in tv e streaming.

Paolini-Gauff, orario e precedenti

La semifinale del Wta 1000 di Wuhan tra Jasmine Paolini e Coco Gauff è in programma oggi, sabato 11 ottobre, come secondo match sul Center Court e inizierà non prima delle 11 ora italiana (le 17 locali). Per quanto riguarda i precedenti, al momento l'azzurra è in vantaggio 3-2 sull'americana.

Paolini-Gauff, dove vederla

La semifinale del Wta 1000 di Wuhan tra Paolini e Gauff sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Supertennis, ma anche su Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà inoltre visibile in streaming sulle app Supertennis, Sky Go e NOW.

