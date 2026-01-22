circle x black
Paolini-Jovic: orario, precedenti e dove vederla in tv

La tennista azzurra sfida l'americana nel terzo turno degli Australian Open

Jasmine Paolini - Ipa/Fotogramma
22 gennaio 2026 | 08.57
Redazione Adnkronos
Jasmine Paolini torna protagonista agli Australian Open 2026. La tennista azzurra affronta venerdì 23 gennaio la statunitense Iva Jovic - in diretta tv e streaming - nel terzo turno dello Slam di Melbourne. Paolini ha già battuto Sasnovich all'esordio e Frech nel secondo turno, mentre Jovic ha eliminato Volynets e Hon.

 

Paolini-Jovic, orario e precedenti

La sfida tra Paolini e Jovic è in programma venerdì 23 gennaio alle 7 ora italiana. Le due tenniste si sono incrociate in due precedenti, entrambi vinti dall'azzurra che conduce quindi il parziale 2-0. L'ultimo incrocio risale al secondo turno degli ultimi Us Open, quando Paolini si impose in due set.

Paolini-Jovic, dove vederla in tv

Paolini-Jovic sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.

