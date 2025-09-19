circle x black
Cerca nel sito
 

Bjk Cup, cuore Paolini: batte Svitolina e pareggia i conti con Ucraina. Decisivo il doppio

La tennista azzurra ha recuperato lo svantaggio iniziale per la sconfitta di Cocciaretto con Kostyuk in semifinale

Jasmine Paolini - Ipa/Fotogramma
Jasmine Paolini - Ipa/Fotogramma
19 settembre 2025 | 16.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sarà il doppio a decidere chi andrà in finale di Billie Jean King Cup 2025 tra le campionesse in carica dell'Italia e l'Ucraina. Oggi, venerdì 19 settembre, dopo la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto con Marta Kostyuk, che si era imposta con il punteggio di 6-2, 6-3, ci ha pensato Jasmine Paolini, numero 8 del mondo, a riportare il punteggio in parità sull'1-1 superando in rimonta Elina Svitolina, numero 13 del ranking Wta,in tre set con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4 in due ore e 27 minuti.

Nel doppio le azzurre schiereranno le campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Billie Jean King Cup bjk cup italia ucraina italia ucraina bjk cup bjk cup 2025 paolini svitolina
Vedi anche
Arianna Meloni a Fenix, standing ovation - Video
Francesca Manzini nei panni di Monica Bellucci: "Ciao Tim Burton, ti ricorderò con rispetto" - Video
News to go
Giustizia, via libera della Camera alla riforma
Eurogruppo e Ecofin a Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
Auto e box come caveau della droga, la scoperta a Roma - Video
Pino Daniele, al via l'omaggio di Napoli con Mannoia, Sangiorgi ed Emma - Video
Trump ci ricasca: "Albania era in guerra contro Azerbaigian" - Video
Schifone (FdI) su ddl delega riforma forense: "Sostegno a giovani e donne"
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza