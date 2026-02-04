circle x black
Cerca nel sito
 

Papà ruba nuggets al figlio allo stadio, lui piange e la squadra lo ricompensa: il video virale

Il video al Molineux Stadium che ha fatto il giro del web

Wolves - X
Wolves - X
04 febbraio 2026 | 11.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un regalo speciale per un tifoso speciale. È diventato virale sui social un video che ritrae Rory, un giovane tifoso del Wolverhampton, scoppiare in lacrime sugli spalti del Molineux Stadium dopo che il papà, seduto al suo fianco, gli ha sottratto un bocconcino di pollo durante la partita della squadra di calcio inglese. La scena ha fatto il giro del web e a distanza di una settimana la squadra di Premier League ha deciso di intervenire per consolare il piccolo supporter.

In occasione del match successivo, la mascotte dei Wolves ha raggiunto Rory sugli spalti, consegnandogli una nuova porzione di nuggets e alcuni gadget ufficiali della squadra: "Speriamo che questi nuggets compensino la delusione di due settimane fa. E questa volta, papà, non ti è permesso avvicinarti ai bocconcini", ha scherzato lo speaker dello stadio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
wolves crocchette di pollo papà nuggets pollo
Vedi anche
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza