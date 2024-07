Una prima sessione di allenamento di nuoto per i triatleti olimpici nella Senna è stata annullata oggi a causa della scarsa qualità dell'acqua. Da mesi si teme che il piano di Parigi 2024 di tenere il nuoto di triathlon e il nuoto in acque libere nel fiume della città mettesse a rischio gli atleti a causa dell'inquinamento della Senna. Gli organizzatori hanno insistito affinché il piano andasse avanti e il sindaco di Parigi era tra coloro che hanno nuotato nel fiume per provare a dimostrarne la pulizia.

Ma la pioggia quasi costante dalla cerimonia di apertura di venerdì ha esacerbato il problema. Sul percorso del triathlon si svolgeranno solo sessioni di allenamento di corsa e ciclismo. La competizione vera e propria è martedì (uomini), mercoledì (donne) e una settimana di lunedì (staffetta mista). Il nuoto in acque libere si terrà l'8 e il 9 agosto. I test dell'acqua effettuati sabato non avevano fornito le garanzie richieste dall'organismo di governo del triathlon.

"Parigi 2024 e World Triathlon ribadiscono che la salute degli atleti è una priorità", hanno affermato gli organizzatori olimpici. Negli ultimi anni, la Francia ha speso 1,4 miliardi di sterline per gli impianti di trattamento delle acque reflue e il sistema fognario nell'area metropolitana di Parigi per migliorare la qualità dell'acqua. Ma le precipitazioni e le temperature inferiori alla media delle ultime settimane hanno fatto sì che la qualità dell'acqua ne abbia risentito. Questo perché temperature più elevate e un livello dell'acqua più basso nella Senna avrebbero scomposto i patogeni più rapidamente. Le previsioni meteo indicano molto sole nei prossimi giorni, il che significa che gli organizzatori rimangono ottimisti sul fatto che le competizioni non dovranno essere rinviate.

"I problemi di qualità dell'acqua della Senna, dove i triatleti nuoteranno la prossima settimana? La qualità dell'acqua migliorerà. Abbiamo visto che la qualità dell'acqua dei fiumi migliorerà significativamente nel corso della prossima settimana. Siamo ancora molto fiduciosi", ha dichiarato Anne Descamps, direttore esecutivo delle comunicazioni di Parigi 2024 al centro media dei Giochi.