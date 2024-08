Medaglia d'argento per il belga Bashir Abdi e bronzo per il keniano Benson Kipruto

L'etiope Tamirat Tola vince la medaglia d'oro nella maratona maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tola trionfa in 2'06'26'', nuovo record olimpico. Medaglia d'argento per il belga Bashir Abdi (2h06'47'') e bronzo per il keniano Benson Kipruto (2h07'00). Yeman Crippa migliore degli italiani, 25esimo posto in 2h10'36''.