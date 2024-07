Assunta Scutto può puntare al massimo alla medaglia di bronzo nel judo -48 kg. Elisa Longo Borghini lontana dal podio nella cronometro femminile. Alle Olimpiadi di Parigi 2024 le prime frecce italiane mancano il bersaglio grosso.

E' sfumata la possibilità di conquistare l'oro per Scutto nella categoria -48kg del judo. L'azzurra nei quarti di finale è stata battuta dalla svedese Tara Babulfath con un ippon a fine incontro. La Scutto comunque avrà la possibilità di disputare i ripescaggi che potrebbero portarla a lottare per il bronzo.

Niente medaglia per Longo Borghini, vincitrice del Giro d'Italia, nella cronometro di ciclismo. L'azzurra si è classificata all'ottavo posto con 2'11 di ritardo, in una gara sotto la pioggia e con diverse cadute. L'oro è andato all'australiana Grace Brown con il tempo di 39'38", davanti alla britannica Anna Henderson, a 1'31", mentre il bronzo se lo è aggiudicato Chloe Dygert a 1'32".

Due azzurri invece nella finale olimpica della pistola 10 metri ai Giochi di Parigi 2024. Federico Nilo Maldini è passato con il secondo miglior punteggio (581-16), mentre Paolo Monna con il quinto (579-18). In testa il serbo Damir Mikec (584-17). Domani si assegneranno le medaglie allo Shotgun Range.

Esordio vincente ai Giochi di Parigi per la nazionale azzurra maschile di pallavolo. I ragazzi di Fefè De Giorgi si sono imposti 3-1 (25-23, 27-25, 18-25, 25-21) sul Brasile, balzando momentaneamente in testa al gruppo B che prevede anche Egitto e Polonia.

La prima medaglia alla Cina

E' stata assegnata alla Cina la prima medaglia d'oro. Ad aggiudicarsela nella finale a squadre miste della carabina ad aria compressa 10 metri la coppia composta da Lihao Sheng e Yuting Huang che si è imposta su quella sudcoreana formata da Jihyeon Keum e Hajun Park per 16-12. In precedenza la finale per il bronzo era stata vinta dal Kazakistan sulla Germania.

Gli azzurri in gara oggi

Le cinesi Chang Yani e Chen Yiwen si sono aggiudicate anche l'oro nei tuffi categoria trampolino sincro 3 metri femminili con il punteggio di 337.68. Argento alle americane Bacon-Cook con 314.64 e il bronzo alle britanniche Harper-Mew Jensen con 302.28, come ai recenti campionati mondiali. Solo quarte le azzurre Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, che hanno chiuso con 293.52 punti.