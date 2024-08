Colleghi e non solo. Da Francesca Michielin a Rossella Fiamingo e Armand Duplantis passando per Saturnino e Antonella Clerici

Colleghi e non solo. Da Francesca Michielin a Rossella Fiamingo e Armand Duplantis passando per Saturnino e Antonella Clerici. Sono decine i messaggi di solidarietà a Gianmarco Tamberi, vittima di una nuova colica renale a poche ore dalla finale del salto in alto in programma oggi alle 19 alle Olimpiadi d Parigi 2024. "E' tutto finito...", scrive il 32enne marchigiano nel suo post su Instagram.

"Gimbo hai già vinto tutto quello che si poteva vincere, sei uno degli atleti più forti della storia e hai sempre dimostrato di essere forte più di qualsiasi avversità. Conosco bene il dolore che provi e devi fare quello che ti senti. Sei già un campione, vivi ora per ora con serenità e se vuoi scendere in pedana fallo. Siamo con te", scrive Francesca Michelin. Il bicipite piegato, per incoraggiarlo, e un cuore da parte di Sanìturnino mentre nel messaggio di Antonella Clerici si legge: "Sei un grande comunque".

Non mancano i messaggi dei colleghi. Un cuore nero e un "Dai Gimbo" per Rossella Fiamingo, medaglia d'oro nella spada femminile con Giulia Rizzi, Mara Navarria e Alberta Santuccio. "Sei il migliore Capitano! Hai già vinto per noi", scrive Gabriel Soares, atleta del team azzurro di canottaggio che a Parigi 2024 ha vinto due medaglie. Una faccina che esprime tristezza e sconforto e un cuore fasciato per augurargli la guarigione.

Messaggi anche dalla trasmissione 'Che tempo che fa' dal Corriere dello sport che scrive: "Comunque vada sempre con te".