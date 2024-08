La foto del pettorale di gara ai Giochi di Parigi 2024 e un'altra di un termometro che segna 36.3 con i simboli delle mani giunte e di un cuore. Questi gli scatti postati da Gianmarco Tamberi su Instagram a poche ore dalla qualificazione del salto in alto alle Olimpiadi. Il 32enne marchigiano proverà oggi a difendere il titolo conquistato tre anni fa a Tokyo. Tamberi ha dovuto rinviare il suo arrivo nella capitale francese a causa della febbre alta e di un sospetto calcolo renale.

Arrivato a Parigi con un giorno di ritardo rispetto ai programmi, Gimbo punta a superare il round di oggi per ritrovare la condizione migliore nella finale del 10 agosto. Tamberi è inserito nel Gruppo A. L'altro azzurro, Stefano Sottile, salta nel Gruppo B.

Dopo gli aggiornamenti forniti sui social e all'arrivo nella capitale francese, Tamberi si è concentrato sul recupero e sulla preparazione. "Tamberi è sempre in progressione, in miglioramento rispetto alle prime ore dopo quello che era successo. Darà tutto al 100%. Non si tratta di essere degli scienziati, negli ultimi giorni ha avuto i suoi problemi. Io l'ho sentito talmente motivato che sono sicuro che non ci deluderà", dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò.