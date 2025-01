"Ultima giornata prima della tempesta, domani parte la Dakar 20225, qui da Bisha nell’Arabia Saudita nella provincia dell’Asir che confina con lo Yemen. Siamo nel sud di questa regione famosa per montagne alte fino a 3000 metri. Domani parte la gara con un terreno testato oggi molto complicato, sabbia finissima, sassi e montagne appunto. Oggi c’è stato il brief generale dove in ascolto c’erano quasi 1500 persone delle 5000 presenti in questo paddock che conta anche di un eliporto con 20 elicotteri, un ospedale da campo, una mensa da 8000 pasti al giorno e una sala media con oltre 150 giornalisti accreditati da più di 70 paesi", racconta Iader Giraldi, che quest’anno partecipa alla Dakar rally in Arabia Saudita.

"Io sono fra i 130 motociclisti selezionati per correre questa pazzia, in una categoria estrema senza meccanici ne assistenza. Oggi ci siamo trovati con tutti gli italiani che corrono in moto siamo in 9 di cui solo due professionisti Paolo Lucci e Tommaso Montanari che possono ambire a posizioni di classifica. Per tutti gli altri la classica è l’arrivo al podio finale vincendo la fatica, la fortuna è soprattutto l’ambizione personale. Questa è una gara lunga e di resistenza che va fatta da soli senza pensare a chi va poco più veloce di te. C’è chi fra noi amatori ha speso i soldi di un appartamento per essere qua’ e un solo sasso, un ramo o un piccolo calo di tensione può annullare tutto. Chi c’è lo fa fare? Non è facile da dirsi ma si può riassumere in un concetto preso dalla filosofia Giapponese che si chiama Ikigai che significa avere una ragione o passione forte nella vita che ti fa svegliare tutti i giorni e dare il meglio di te. Me lo ha insegnato Angelo Carnemolla il mio psicologo sportivo, perché qua’ non si può improvvisare nulla e anche la mente ti può tradire. Angelo in questi due anni mi ha insegnato come ingannarla e farla mia alleata. Ikigai si riassume in 4 regole:

1. fa quello che ami

2. fa quello che sai fare bene

3. Fa quello che il mondo ti chiede

4. Fa quello per cui sei ben pagato

Ora però la tempesta è arrivata e anche forte..una tempesta di sabbia che fa vibrare e tremare in continuazione la nostra piccola tenda. Meglio chiudere gli occhi già pieni di sabbia e di speranza e immaginare i giorni a venire", conclude.