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Parigi-Roubaix, caos e forature: Pogacar cambia due bici - Video

Tanti problemi per i ciclisti impegnati nella Classica-Monumento francese

Tadej Pogacar - Afp
Tadej Pogacar - Afp
12 aprile 2026 | 16.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Caos alla Parigi-Roubaix. Oggi, domenica 12 aprile, è andata in scena la Classica-Monumento francese, vinta da Wout van Aert e segnata da un boom di forature, da sempre una caratteristica della corsa, ma mai un fattore come nelle giornata odierna. Vittima delle sterrate francesi anche Tadej Pogacar, che ha bucato per ben due volte, venendo 'salvato' dall'ammiraglia che segue i ciclisti cambiando per altrettante volte bicicletta.

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I primi a forare sono stati Mads Pedersen e Wout Van Aer, poi è stato il turno di Pogacar. Il fuoriclasse sloveno è rimasto a piedi sul pavé e ha dovuto arrangiarsi: l'ammiraglia della UAE Emirates era infatti lontana e così il fresco vincitore della Milano-Sanremo ha usato una bici di scorta della Shimano. Poi è stato il turno di Van der Poel, che alle porte della foresta di Arenberg ha forato per ben due volte, perdendo oltre due minuti nonostante i tentativi dei compagni di squadra di cedergli la bici.

Beffa anche per Pippo Ganna, che ha visto stroncata la sua risalita dall'ennesima foratura della giornata. Il ciclista azzurro ha continuato a pedalare con un'altra bici, prima di cadere e vedere compromessa la sua corsa.

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parigi roubaix pogacar pogacar foratura forature parigi roubaix
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