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Parma-Napoli, oggi Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

I gialloblù ospitano la squadra di Conte al Tardini

Hojlund - Fotogramma/IPA
Hojlund - Fotogramma/IPA
12 aprile 2026 | 09.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 12 aprile, gli azzurri sono impegnati in trasferta al Tardini contro il Parma. La squadra di Antonio Conte arriva dal grande successo nel big match di campionato contro il Milan, mentre gli emiliani hanno pareggiato contro la Lazio nell'ultimo turno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

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Parma-Napoli, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Parma-Napoli, in campo oggi alle 18:

Parma (3-5-2) Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Ondrejka. All. Cuesta.

Napoli (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; McTominay, De Bruyne; Hojlund. All. Conte.

Parma-Napoli, dove vederla

Parma-Napoli sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.

Riproduzione riservata
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Serie A Parma Napoli Tardini
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