Ora è ufficiale: la squalifica di Paul Pogba è stata ridotta dal Tas da 4 anni a 18 mesi. Lo ha annunciato il Tribunale di arbitrato sportivo con un comunicato sul proprio sito web. Il 31enne centrocampista francese della Juventus era stato squalificato per la positività ai metaboliti del testosterone in seguito a un controllo antidoping dopo il match con l'Udinese del 20 agosto 2023.

Alla notizia, non ancora ufficiale, di tre giorni fa, il giocatore aveva reagito con una nota: "Finalmente l'incubo è finito".

"A seguito della decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport, ora non vedo l'ora che arrivi il giorno in cui potrò inseguire di nuovo i miei sogni - aveva spiegato Pogba - Questo periodo è stato estremamente difficile per me, poiché tutto ciò per cui ho lavorato così duramente è stato sospeso. Grazie ancora per tutto l'amore e il supporto. Non vedo l'ora di tornare in campo". Lo stop, iniziato l'11 settembre 2023, terminerà a marzo 2025.