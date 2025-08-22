circle x black
Roma, scoppia il caso Pellegrini. Gasperini: "Non vogliono rinnovargli contratto"

Il centrocampista giallorosso è sempre più lontano dalla Capitale

Lorenzo Pellegrini - Ipa/Fotogramma
Lorenzo Pellegrini - Ipa/Fotogramma
22 agosto 2025 | 16.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Scoppia il caso Lorenzo Pellegrini alla Roma. Il centrocampista e capitano giallosso è sempre più lontano dalla Capitale, dopo che si sono fermate le trattative per il rinnovo di contratto con il club, in scadenza 2026. A parlarne oggi, venerdì 22 agosto, è stato proprio Gian Piero Gasperini, neo tecnico della Roma, che ha gettato ulteriori ombre sul futuro giallorosso di Pellegrini: "Mi sembra che Pellegrini sia vicino al recupero. Io sono arrivato che lui era infortunato e quindi non ha mai potuto allenarsi con la squadra. Non so perché di Pellegrini lo chiedete a me e non alla società".

"La sua situazione è chiara: è evidente che la società non ha intenzione di allungargli il contratto, lui ha bisogno di giocare per ambire alla Nazionale e ai suoi obiettivi. Se lui trova una situazione adeguata ed è contento di andar via, anche la società è contenta", ha spiegato Gasperini nella conferenza stampa alla vigilia del match con il Bologna.

Per Pellegrini, al momento, dopo diversi ma timidi sondaggi da parte di alcuni club italiani, si sono aperte diverse piste di mercato all'estero. In Inghilterra, in particolare, sarebbe forte l'interesse del West Ham, pronto a offrire circa 10 milioni per provare a portare il centrocampista a Londra. Pellegrini è reduce da una stagione deludente, con tanti infortuni, ed è in cerca di rilancio, con la Premier League che potrebbe offrirgli l'opportunità di guadagnarsi la chiamata del ct dell'Italia Gattuso in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

