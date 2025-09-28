circle x black
Pisa-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Trasferta per i viola nella quinta giornata di Serie A

Moise Kean - Ipa/Fotogramma
28 settembre 2025 | 09.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Fiorentina torna in campo in Serie A. I viola sfidano oggi, domenica 28 settembre, il Pisa in trasferta nel derby toscano quinta giornata del campionato italiano. La squadra di Pioli, tornato in Italia dopo l'annata in Arabia per sostituire Palladino in panchina, è reduce dalla sconfitta interna contro il Como, che nell'ultimo turno si è imposto per 2-1 al Franchi. Quella di Gilardino invece è stata battuta dal Torino in Coppa Italia e dal Napoli al Maradona in campionato.

Pisa-Fiorentina, orario e probabili formazioni

La Fiorentina sfida il Pisa oggi, domenica 28 settembre, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Marin, Aebischer, Leris; Tramoni, Moreo; Nzola. All. Gilardino.

Fiorentina (4-3-1-2): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Sohm, Mandragora, Nicolussi Caviglia; Gudmundsson; Piccoli, Kean. All. Pioli

Pisa-Fiorentina, dove vederla in tv

Pisa-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.

Tag
pisa fiorentina serie a pisa fiorentina oggi fiorentina oggi fiorentina dove vederla in tv fiorentina orario
