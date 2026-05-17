circle x black
Cerca nel sito
 

Serie A, oggi Pisa-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla

I toscani ospitano la squadra di Conte nella penultima giornata di campionato

Hojlund - Fotogramma/IPA
Hojlund - Fotogramma/IPA
17 maggio 2026 | 08.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo il Napoli in Serie A. Oggi, domenica 17 maggio, la squadra di Conte è di scena a Pisa, in trasferta, per la penultima giornata di campionato. Gli azzurri, secondi in classifica (a +2 sulla Juve terza e a +3 sul Milan, quarto) vanno a caccia degli ultimi punti per la qualificazione alla prossima Champions League. Dall'altra parte, i toscani sono già retrocessi. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

CTA

Pisa-Napoli, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Pisa-Napoli, in campo alle 12:

Pisa (3-5-2) Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Marin, Vural, Angori; Stojilkovic, Moreo. All. Hiljemark

Napoli (3-4-2-1) Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

Pisa-Napoli, dove vederla

Pisa-Napoli sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Pisa Napoli Pisa Napoli Serie A
Vedi anche
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Rai, Giachetti: "Grande risultato su numero legale in Vigilanza, sospendo iniziative non violente" - Video
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video
News to go
Missioni internazionali, via libera del Cdm alla proroga
Cannes 2026, giorno 4: l’arrivo di Travolta e Lennon rivive con l’Ia - Le videonews
Si chiude il congresso europeo sull'obesità, al centro ancora i nuovi farmaci: le videonews dalla nostra inviata
News to go
Biglietto unico per i treni in Europa, la proposta dell'Ue per semplificare i viaggi
Trump-Xi Jinping, la stretta di mano è una sfida - Video
Ostiamare in Serie C, il club di Daniele De Rossi premiato in Campidoglio - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza