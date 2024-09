Quando all'Allianz Stadium è stata annunciata la formazione ufficiale della Roma contro la Juventus in tanti sono rimasti sorpresi dal nome di Niccolò Pisilli tra gli 11 titolari, con giocatori come Dybala e Paredes in panchina. Lui lo aveva capito già da un paio di giorni ma lo ha saputo la mattina stessa. Un'emozione unica, impareggiabile come l’esultanza del suo primo gol. Ma chi è Niccolò Pisilli? Scopriamolo assieme.