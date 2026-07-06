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Tour de France, Pogacar vince la terza tappa e conquista la maglia gialla

Lo sloveno precede Vingegaard di due secondi

Tadej Pogacar - Ipa/Fotogramma
Tadej Pogacar - Ipa/Fotogramma
06 luglio 2026 | 17.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Colpo doppio per Tadej Pogacar al Tour de France. Lo sloveno conquista la terza tappa, la Granollers-Les Angles di 196 km e conquista la maglia gialla. Il capitano del team Uae Emirates stacca leggermente nel finale il danese Jonas Vingegaard (Visma lease a bike) e lo precede di 2" sul traguardo. Terzo, sempre a 2", l'ecuadoriano Richard Carapaz (Ef Education Easy Post). Nella classifica generale Pogacar ha lo stesso tempo di Vingegaard, terzo il belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe). Domani quarta frazione, con partenza da Carcassone e arrivo a Foix dopo 182 km.

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tour de france pogacar vingegaard terza tappa
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