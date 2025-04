Tadej Pogacar vince oggi 27 aprile la Liegi-Bastogne-Liegi, la 'Doyenne', la più antica delle classiche monumento del ciclismo, giunta all'edizione numero 111. Lo sloveno del team Uae Emirates, al terzo successo a Liegi, il secondo consecutivo, scatta a poco più di 30 km dalla conclusione sulla Côte de la Redoute e arriva a braccia alzate con un vantaggio di poco più di un minuto sull'azzurro Giulio Ciccone (Lidl-Trek) che precede in volata l'irlandese Ben Healy (EF Education-EasyPost).

"E' bellissimo finire così la prima parte della stagione. Sono felice e al momento è stato quasi tutto perfetto", dice Pogacar. "Non avevamo pianificato di attaccare sulla Côte de la Redoute ma molte squadre erano a corto di corridori e ho deciso di seguire le gambe. Non sapevo se proseguire, ma mi sentivo bene e sono scappato, anche perché non ho visto Evenepoel nelle vicinanze", aggiunge.