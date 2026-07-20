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Polonara assistente allenatore ad Avellino: "Opportunità enorme, non vedo l'ora di iniziare"

A poco più di due mesi dal ritiro dal basket giocato l'ex azzurro inizia una nuova avventura

Achille Polonara - Ipa/Fotogramma
Achille Polonara - Ipa/Fotogramma
20 luglio 2026 | 16.24
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

A poco più di due mesi dal suo ritiro dal basket giocato Achille Polonara inizia una nuova carriera in panchina. Il 34enne marchigiano sarà assistente allenatore per coach Gennaro Di Carlo, ad Avellino, club che milita in Serie A2. "Ringrazio l'Halley Campania Avellino Basket per questa enorme opportunità -ha detto Polonara-. Non vedo l’ora di iniziare: sono davvero molto carico e felice di poter vivere questa nuova esperienza e collaborare con coach Di Carlo e tutto lo staff". Nel maggio del 2025 Polonara aveva ricevuto la diagnosi di leucemia mieloide acuta e per complicazioni nello scorso mese di ottobre era stato in coma per circa dieci giorni, successivamente aveva provato a tornare ad allenarsi proprio ad Avellino a inizio anno ma senza successo, fino ad annunciare il ritiro.

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