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Polonara si ritira dal basket: "Ci ho provato, ma è il momento di dire basta"

Il cestista azzurro ha annunciato l'addio ai campi dopo la battaglia con la leucemia mieloide

Achille Polonara - Ipa/Fotogramma
Achille Polonara - Ipa/Fotogramma
04 maggio 2026 | 22.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Achille Palonara si ritira dal basket. Oggi, lunedì 4 maggio, il cestista azzurro ha annunciato il suo addio ai campi da gioco dopo la sua battaglia con la leucemia mieloide. "Grazie a coaches, grazie ai compagni, allo staff medico di ogni squadra dove sono stato per avermi fatto sentire un BRAVO giocatore ma soprattutto un UOmo", ha scritto Polonara in un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

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"Grazie a chi mi ha insultato nei social e nei palazzetti, siete stati la mia forza!!!!Vorrei che questo momento non arrivasse mai", ha continuato il cestista azzurro, "ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero!! Mi mancherai palla a spicchi".

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polonara polonara ritiro basket basket polonara malattia
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